Вимагаємо скасувати норму про відсторонення невакцинованих від роботи без зарплати, - Ігор Палиця

Партія "За Майбутнє" вимагає від Кабінету Міністрів скасувати норму про відсторонення з 8 листопада невакцинованих працівників державних органів, підприємств, установ та організацій від роботи без компенсації заробітної плати, яка закладена у Постанові №1096. Про це заявив лідер партії, народний депутат Ігор Палиця.

"Від 8 листопада роботодавці зобов'язані відсторонити невакцинованих працівників без виплати зарплати. Про це йдеться у Постанові Кабміну № 1096, яка була опублікована та розіслана установам і підприємствам по всій Україні лише тиждень тому, 26 жовтня. Тобто в людей залишається тільки 6 днів, щоб вакцинуватися або залишитися без роботи та зарплати. Вакцинація — це необхідна річ, але те, що відбувається, — це повний абсурд. Спочатку влада не змогла вчасно закупити вакцини. Потім провалила інформаційну кампанію щодо необхідності щеплень. Саме тому так мало українців вакцинувалося в найбільш безпечний період — улітку та навесні. А тепер уряд змушує людей розплачуватися за свої помилки. Вакцинація має рятувати життя, а не позбавляти засобів на нього!", - зазначив Ігор Палиця.

Крім того, народний депутат наголосив на жахливих умовах вакцинації в регіонах – великі черги та брак консультацій лікарів.

"Мало того, що сьогодні треба вистояти чергу із сотень людей, умови самого процесу вакцинації, особливо в регіонах, просто жахливі. Часто щеплення проводяться просто в коридорах, без попереднього огляду лікарів. При цьому люди не отримують жодних відповідей на свої запитання", - заявив лідер партії "За Майбутнє".

Нагадаємо, 26 жовтня Кабмін затвердив порядок відсторонення невакцинованих працівників та держслужбовців від 8 листопада без компенсації заробітної плати.

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