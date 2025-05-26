«Він абсолютно збожеволів»: Трамп накинувся на Путіна за чисельні вбивства мирних українців

Дональд Трамп і Путін / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Російський диктатор Путін «абсолютно збожеволів» і без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що завжди мав з російським диктатором хороші відносини.

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«Але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини», — написав Трамп.

Крім того, він заявив, що російський диктатор хоче окупувати всю Україну, а не тільки частину, і «можливо, це підтверджується». Трамп додав, що якщо Путін це зробить, то це призведе до краху Росії.

Американський президент також припустив можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії через її обстріли українських міст.

Разом з тим Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського.

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«Так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не „Трампа“. Я лише допомагаю загасити великі й потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть», — написав президент США.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 26 травня атакує Україну крилатими ракетами та безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.