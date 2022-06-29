"Він більше ніж просто підприємець": Зеленський висловив слова подяки мільярдеру Бренсону за прагнення допомогти Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував британському мільярдеру, засновнику компанії Virgin Group Річарду Бренсону за готовність долучитися до післявоєнного відновлення країни.
Бізнесмен зацікавлений у відновленні аеродромому ДП "Антонов".
Про це глава держави сказав у відеозверненні 29 червня.
"Україну відвідав один із найвідоміших бізнесменів світу Річард Бренсон. Він більш ніж просто підприємець. Він – візіонер, людина, яка працює заради прогресу та кращих технологій для всього людства. Його приїзд в Україну саме зараз – а він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої "Мрі", найбільшого у світі літака, – це дуже потужний сигнал всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. І я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни", - зазначив він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Річард Бренсон поговорили про збереження уваги світу до війни в Україні.
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