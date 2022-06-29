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"Він більше ніж просто підприємець": Зеленський висловив слова подяки мільярдеру Бренсону за прагнення допомогти Україні

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"Він більше ніж просто підприємець": Зеленський висловив слова подяки мільярдеру Бренсону за прагнення допомогти Україні

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський подякував британському мільярдеру, засновнику компанії Virgin Group Річарду Бренсону за готовність долучитися до післявоєнного відновлення країни.

Бізнесмен зацікавлений у відновленні аеродромому ДП "Антонов".

Про це глава держави сказав у відеозверненні 29 червня.

"Україну відвідав один із найвідоміших бізнесменів світу Річард Бренсон. Він більш ніж просто підприємець. Він – візіонер, людина, яка працює заради прогресу та кращих технологій для всього людства. Його приїзд в Україну саме зараз – а він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої "Мрі", найбільшого у світі літака, – це дуже потужний сигнал всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. І я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни", - зазначив він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Річард Бренсон поговорили про збереження уваги світу до війни в Україні.

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