"Він цього не любить, тому ізолюється": російські еліти починають тиснути на Путіна

"Він цього не любить, тому ізолюється": російські еліти починають тиснути на Путіна

Дуже важливо, аби до внутрішнього тиску в Росії приєднався і зовнішній.

Російські еліти починають тиснути на Путіна через цілком програшну війну в Україні та санкції.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, пише 24 канал.

Так, за його словами, у Росії починаються реальні внутрішні розбірки серед російських еліт. На Путіна починають тиснути, це впливає на президента країни-агресорки, проте сам він такого дуже не любить.

"Вони (еліти – ред.) починають тиснути на Путіна. Він цього не любить, ізольовується," – каже Денисенко.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ переконаний, що дуже важливо, аби до внутрішнього тиску приєднався і зовнішній. Росія вже висунула вимогу світові платити за її газ у рублях. І хоча європейські лідери відмовились від цього, це означає неминучу боротьбу зі світом.

"Перші розрахунки припадають десь на 10 – 12 квітня. Перші контракти, які треба буде проплачувати. З цього моменту починається велика або невелика газова рублева війна між Росією й цивілізованим світом", – зазначив радник очільника МВС.

Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Проте країни G7 відхилили таку вимогу РФ. Натомість Росія почала погрожувати перекрити газ, якщо Європа відмовиться платити за нього в рублях.

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