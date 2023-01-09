"Він хоче іншої Європи": генсек НАТО попередив про небезпеку у разі перемоги Путіна в Україні

Відносини між НАТО та Росією залишаться напруженими навіть після закінчення війни в Україні, яку розпочала РФ на чолі з кремлівським диктатором Путіним.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди, і це слід визнати.

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"Режим у Москві хоче іншої Європи. Вона хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу бачить як загрозу. Це ставить Росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з Росією залишаться", - сказав Столтенберг.

Також генсек наголосив, що перемога російського диктатора у війні проти України небезпечна не лише для України, а й для всього Північноатлантичного Альянсу.

"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Повідомлення йому та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть. Це зробить нас більш уразливими", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, 9 січня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев цинічно у стилі кремлівської пропаганди заявив, що "Росія не воює з Україною" і звинуватив в усьому НАТО.

До цього Медведєв пригрозив НАТО. Це сталося після відправлення фрегата з ракетами "Циркон" до Атлантики.

Раніше генсек НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна Росії проти України та назвав умову миру.

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