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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Він хоче укласти угоду": Трамп розповів про розмову з Путіним і згадав Зеленського

Дональд Трамп оцінив шанси на угоду щодо України після розмови з Путіним.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розповів, що мав розмову з очільником Кремля та оцінив шанси домовитися щодо України.

Про це заявив сам американський лідер.

За словами Трампа, діалог із російською стороною пройшов успішно, а Москва висловлює готовність до переговорів.

«У нас була чудова розмова з Путіним. Він хоче укласти угоду», — сказав Трамп.

Також президент США підкреслив, що подальший розвиток подій залежить і від позиції українського керівництва.

«Якщо Зеленський захоче укласти угоду, це буде дуже добре», — додав він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомила, що адміністрація США нібито серйозно розглядає можливість скорочення участі Віткоффа та Кушнера у перемовинах із Москвою та Києвом.

Згодом, у Білому домі назвали «фейком» публікацію Financial Times про можливе скорочення ролі спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у переговорах щодо війни в Україні.

До слова, навіть у Кремлі заявили, що розраховують на відновлення тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною найближчим часом.

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