ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

«Він — маріонетка Путіна»: у США пролунала нищівна заява про президента

В американському Сенаті жорстко пройшлися по Трампу через переговори з Кремлем, на які він відправив Віткоффа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Сенатор США від Демократичної партії Кріс Кунс вважає, що американський лідер Дональд Трамп «перебуває під владою» диктатора Росії Володимира Путіна і фактично діє в його інтересах.

Про це політик сказав в ефірі одного з телеканалів, пише Breitbart News, коментуючи переговори США з Росією.

Кунс різко розкритикував рішення Трампа доручити переговори з Москвою «забудовнику» з Нью-Йорка Стіву Віткоффу і своєму зятеві Джареду Кушнеру, а «не держсекретареві, не досвідченому дипломату, не комусь із військовим досвідом». На думку сенатора, ці діє Білого дому свідчать про «некомпетентність і корупцію в самому ядрі цієї адміністрації».

«Трамп перебуває під владою Путіна. Він — маріонетка Путіна», — заявив Кунс.

Обурився демократ улесливим словам Віткоффа про «гуманність» російського диктатора, який є воєнним злочинцем. За словами політика, такі заяви мають викликати обурення не лише в європейських союзників США, а й у родин українців, які втратили близьких через російські удари.

«Я не можу уявити собі лють наших союзників у Європі та українських сімей через те, що мені доводиться дивитися кліп, де Стів Віткофф називає цього жорстокого воєнного злочинця Путіна гуманістом», — наголосив американський сенатор.

Під час переговорів у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі 21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф здивував улесливими словами на адресу Володимира Путіна, назвавши очільника Кремля «гуманістом».

«Ви так багато говорите про те, що президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, пане. Я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу», — заявив Віткофф.

Заява Віткоффа про «гуманіста» Путіна — реакція

Під час переговорів у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі 21 жовтня спецпосланець США Стів Віткофф здивував улесливими словами на адресу диктатора Володимира Путіна, назвавши його «гуманістом»: «Ви так багато говорите про те, що президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, пане. Я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу».

Однопартієць Трампа, сенатор-республіканець Том Тілліс різко відреагував на комплімент посланця на адресу Путіна, запитавши: «Що за чортівня, Стіве?». Він наголосив, що такі висловлювання є неприпустимими.

Речниця прем’єр-міністра Великої Британії Кет Сіммонс відкинула твердження про те, що Путін є гуманістом. Вона наголосила, що на руках очільника Кремля — тисячі смертей, зокрема невинних українців, а також російських військових, яких відправили гинути на передову.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie