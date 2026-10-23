Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Сенатор США від Демократичної партії Кріс Кунс вважає, що американський лідер Дональд Трамп «перебуває під владою» диктатора Росії Володимира Путіна і фактично діє в його інтересах.

Про це політик сказав в ефірі одного з телеканалів, пише Breitbart News, коментуючи переговори США з Росією.

Реклама

Кунс різко розкритикував рішення Трампа доручити переговори з Москвою «забудовнику» з Нью-Йорка Стіву Віткоффу і своєму зятеві Джареду Кушнеру, а «не держсекретареві, не досвідченому дипломату, не комусь із військовим досвідом». На думку сенатора, ці діє Білого дому свідчать про «некомпетентність і корупцію в самому ядрі цієї адміністрації».

Реклама

«Трамп перебуває під владою Путіна. Він — маріонетка Путіна», — заявив Кунс.

Обурився демократ улесливим словам Віткоффа про «гуманність» російського диктатора, який є воєнним злочинцем. За словами політика, такі заяви мають викликати обурення не лише в європейських союзників США, а й у родин українців, які втратили близьких через російські удари.

«Я не можу уявити собі лють наших союзників у Європі та українських сімей через те, що мені доводиться дивитися кліп, де Стів Віткофф називає цього жорстокого воєнного злочинця Путіна гуманістом», — наголосив американський сенатор.

Під час переговорів у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі 21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф здивував улесливими словами на адресу Володимира Путіна, назвавши очільника Кремля «гуманістом».

Реклама

«Ви так багато говорите про те, що президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, пане. Я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу», — заявив Віткофф.

Заява Віткоффа про «гуманіста» Путіна — реакція

Під час переговорів у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі 21 жовтня спецпосланець США Стів Віткофф здивував улесливими словами на адресу диктатора Володимира Путіна, назвавши його «гуманістом»: «Ви так багато говорите про те, що президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, пане. Я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу».

Однопартієць Трампа, сенатор-республіканець Том Тілліс різко відреагував на комплімент посланця на адресу Путіна, запитавши: «Що за чортівня, Стіве?». Він наголосив, що такі висловлювання є неприпустимими.

Речниця прем’єр-міністра Великої Британії Кет Сіммонс відкинула твердження про те, що Путін є гуманістом. Вона наголосила, що на руках очільника Кремля — тисячі смертей, зокрема невинних українців, а також російських військових, яких відправили гинути на передову.

Реклама

Новини партнерів