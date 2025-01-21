"Він має укласти угоду": Трамп сподівається на швидке припинення війни в Україні після розмови з Путіном

Трамп вкотре висловив свою позицію, що ця війна ніколи не мала починатися.

Дональд Трамп, який у понеділок набув офіційних повноважень президента США, висловив намір провести зустріч з Володимиром Путіним та якомога швидше завершити війну в Україні.

Про це він заявив журналістам під час підписання указів в Овальному кабінеті, - пише Укрінформ.

«Я зустрінуся з президентом Путіним», - сказав Трамп у відповідь на запитання журналістів про можливість такої зустрічі.

Водночас глава Білого дому зауважив, що не може говорити про те, коли саме це відбудеться. Однак пізніше зауважив, що це може статися дуже скоро.

У відповідь на запитання, як він планує завершити війну в Україні, президент США зазначив: «Ми намагаємося зробити це якомога скоріше». При цьому Трамп вкотре висловив свою позицію, що ця війна ніколи не мала починатися.

Згодом, коли журналісти спробували уточнити, скільки часу знадобиться, аби припинити конфлікт, Трамп зауважив, що спочатку він має поговорити з Путіним.

«Нам потрібно це з'ясувати. Він не може бути в захваті (від війни – ред.), у нього не все так добре», - сказав президент США.

За його словами, багато хто вважав, що війна закінчиться за тиждень, але вона розтягнулася на майже три роки.

Трамп констатував, що загинуло дуже багато людей - як з російського боку, так і з боку України, тож «було б дуже добре покласти край цій війні».

Також він висловив упевненість, що Володимир Зеленський хоче укласти угоду, аби припинити війну. Натомість за словами президента США, невідомо, чи хоче цього Путін.

«Він (Путін – ред.) має укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію тим, що не йде на угоду. Я думаю, що Росія матиме великі проблеми – подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії», - зауважив новий глава Білого дому.

При цьому Трамп зазначив, що добре порозумівся б з Путіним та висловив сподівання, що той зрештою погодиться на угоду.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Трамп назвав події на українському фронті "окопною війною часів Першої світової" та "м'ясорубкою людей".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.