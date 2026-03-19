"Він нас зрадив": прем'єр Фінляндії зацькував Орбана через Україну

Петтері Орпо / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що його угорський колега Віктор Орбан використовує Україну як зброю у своїй кампанії та «зрадив» домовленості щодо України.

Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів країн ЄС на Європейській Раді в Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

«Він (Орбан — ред.) використовує Україну як зброю у своїй виборчій кампанії. Це недобре. У нас була домовленість. І я думаю, що він нас зрадив. Ми повинні знайти рішення, як рухатися далі. І тепер я закликаю Україну та Комісію знайти рішення щодо питання трубопроводу. Але найважливіше питання — це те, як ми забезпечимо фінансування і кошти для України», — сказав Орпо, додавши, що чекає на пропозиції від Комісії.

Реклама

Водночас прем’єр-міністр Фінляндії вважає, що саме зараз слід продовжувати тиснути на Росію, оскільки вона є головним бенефіціаром кризи на Близькому Сході.

«Нам потрібно зрозуміти, хто найбільше виграє від цього хаосу та зростання цін на енергоносії. Це Росія. І саме тому ми маємо продовжувати тиск на Росію і надалі надавати потужну підтримку Україні. Вони воюють за нас. Вони щодня ведуть цю боротьбу», — наголосив Орпо.

Що передувало

Як повідомляє Reuters, лідери ЄС планують чинити тиск на Орбана, аби він зняв вето та дозволив реалізацію життєво важливого кредиту Україні, який було погоджено в грудні.

Дипломати зазначають, що альтернативи виконанню угоди немає, а критика Будапешта стає дедалі відвертішою. Один із високопоставлених представників ЄС повідомив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела довгу телефонну розмову з Орбаном із чітким посланням: «Очікую, що ви поважатимете зобов’язання, які взяли на себе в Європейській Раді».

Реклама

Водночас Орбан демонструє непоступливу позицію, а напруга між Києвом і Будапештом посилюється на тлі парламентської кампанії в Угорщині, де тема «української загрози» активно використовується в політичній боротьбі. Дипломати ЄС та українські посадовці сподіваються, що питання фінансування буде вирішене до початку квітня, коли Україні загрожує дефіцит коштів через блокування кредиту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро.

Країни ЄС не мають зважати на одну-єдину країну та її політичні ігри на тлі виборів, переконаний Мерц.

Європа сьогодні разом зі США має навпаки посилювати тиск на Москву, переконаний канцлер Німеччини.

Реклама

«Ми не мусимо зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка тепер з внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію, що там ведеться, створює цю блокаду в Європі», — наголосив очільник німецького уряду.