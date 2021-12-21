"Він не Бог, щоб у нього вірити", - Зеленський про ймовірну зустріч з Путіним тет-а-тет

"Він не Бог, щоб у нього вірити", - Зеленський про ймовірну зустріч з Путіним тет-а-тет

За словами Зеленського, наразі триває діалог між адміністраціями президентів РФ та України про можливість майбутніх переговорів.

Володимир Зеленський прокоментував свої шанси на переговори з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Він зазначив, що ні він, ні Путін не просять один одного про перемовини тет-а-тет.

Про очільник держави повідомив під час пресконференції за підсумками загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора".

"Ні я, ні він не бере слухавку через те, що ні я, ні він не намагається подзвонити", - пояснив він. Водночас, як зауважив Зеленський, зараз триває діалог між адміністраціями президентів РФ та України про можливість майбутніх переговорів.

На запитання, чи вірить Зеленський у зустріч з Путіним, український президент іронічно відповів: "Президент РФ для мене не Бог, щоб у нього вірити чи ні. Я вважаю, що треба робити все, щоб будувати різні формати зустрічі".

Зеленський зауважив, що сьогодні українська сторона відкрита до діалогу у будь-якому форматі. Тут питання втім, чи готова до прямих переговорів Росія.

"Ми відкриті до діалогу. Але нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Ми готові зустрічатися з РФ. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі. З будь-якими партнерами. Ми готові і прямий діалог, тет-а-тет, нам все одно у якому форматі", - додав президента.

Нагадаємо, що 16 грудня Пєсков заявляв, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, мовляв, Росія зацікавлена у діалозі і, мовляв, Путін відкритий для діалогу. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, а також до будь-якого формату перемовин з РФ.

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