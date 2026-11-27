Зеленський і Трамп. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський різко відреагував на дружнє ставлення лідера США Дональда Трампа до російського диктатора Володимира Путіна під час тристороннього саміту в Китаї.

Про це глава держави висловився в інтерв’ю BBC.

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Український лідер наголосив, що «фюрер» Кремля не може бути другом, бо він — агресор і вбивця, який приніс фашизм у XXI століття. Зеленський наголосив, що вважає дивним дружнє спілкування Трампа з Путіним.

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«Він — агресор і вбивця. Він приніс фашизм у XXI століття. Він не може бути другом, просто не може. Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг», — висловився президент.

Зеленський додав, мовляв, вважає, що багато людей «сприймають це як щось справді дуже дивне». Він звернув увагу, що для українців, які втратили своїх дітей через війну, болісно чути, як Трамп, на якого «покладають надії», називає Путіна другом.

«Як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: „Він друг, хороший друг“? Ні. Він не друг», — заявив президент.

Водночас Зеленський визнав, що тон спілкування з Путіним є особистим рішенням Трампа.

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Нагадаємо, під час зустрічі на саміті в Китаї Трамп назвав Путіна своїм другом. Лідери вперше зустрілися перед початком бенкету. Побачивши «фюрера», президент США усміхнувся, жартома запитав, хто це? Втім, потім сам відповів: «Він мій друг».

Вже після саміту очільник Білого дому присвятив російському «фюреру» окрему публікацію у своїй соціальній мережі Truth Social. Він розмістив фотографію, на якій тисне руку Путіну. Над зображенням великими літерами англійською написано «My Friend» — «Мій друг».

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