"Він непогано справляється": Трамп у Білому домі зробив заяву про Зеленського

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп публічно похвалив дії українського президента Володимира Зеленського, відзначивши його здатність гідно тримати удар на тлі важких бойових дій.

Про це Трамп сказав під час зустрічі із Марком Рютте у Білому домі 24 червня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив Clash Report.

Оцінка дій Володимира Зеленського

У відповідь на пряме запитання репортера про те, чи виграє зараз український президент у війні, Трамп висловив оптимістичну позицію. Він підкреслив, що попри загальну складну ситуацію, керівництво в Києві демонструє хороші результати.

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«Ну, він справляється досить непогано», — констатував президент США.

Стійкість на тлі втрат

Водночас американський лідер нагадав про високу ціну цього кривавого протистояння для обох держав. За його словами, на полі бою продовжує гинути багато людей, проте українська сторона зберігає свою стійкість.

«Він тримає удар, принаймні — багато людей гине з обох боків. Але я думаю, що він непогано справляється», — підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, Трамп жорстко пройшовся по країнах ЄС. Президент США розкритикував союзників по НАТО та висловився щодо ролі Ердогана у війні з Іраном.

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