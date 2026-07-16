"Він почав сіяти розкол у країні": Федоров пояснив, чому виник конфлікт із Сирським

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прокоментував конфлікт з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Свою заяву він зробив під час брифінгу.

«Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського — це його рішення як верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт — український народ, а не хтось інший», — зазначив він.

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Однак, з його слів, команда Федорова зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив.

«Я зіткнувся з тим, що наші ініціативи просто блокувалися. Сирський виявився готовим плести інтриги, говорити позаочі та стверджувати, ніби проти нього хтось „замовив кампанію“. Замість того щоб об’єднувати зусилля для перемоги над ворогом, він почав сіяти розкол у країні», — додав він.

Водночас Федоров зазначив, що Сирського не треба недооцінювати, як військового командувача, оскільки він 2022 року «врятував країну». Ексміністр згадав успішні операції з оборони Києва, Харкова та звільнення Херсона, якими керував та у яких брав участь Сирський.

Кадрові переставляння у Кабміні — останні новини

Сьогодні, 16 липня, за призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром проголосували 289 народних депутатів. Проти був один парламентар, семеро утрималися, ще 21 депутат не голосував. Загалом у голосуванні взяли участь 318 народних депутатів.

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Після голосування народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада оголосила двогодинну паузу перед розглядом кандидатур до нового складу Кабінету міністрів.

Корецький, відповідаючи на запитання, чи залишиться Михайло Федоров в уряді, заявив: «Я абсолютно погоджуюсь, що лише у єднанні можна перемогти у цій війні. Для того, щоб робити якісь пропозиції, потрібно дочекатися результатів голосування за міністра оборони, і після цього робити висновки».

Напередодні Михайло Федоров оголосив, що йде з посади міністра оборони, а вже на ранок у низці міст України почалися акції на підтримку колишнього очільника Міноборони.

Полковник Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення з посади заступника командувача Повітряних сил ЗСУ після відставки міністра оборони Михайла Федорова.

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