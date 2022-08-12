"Він погоджується, нас підтримує": Зеленський розказав Папі Римському про намагання РФ підвищити рівень терору

Володимир Зеленський та Папа Франциск обговорили, що вони разом можуть зробити, щоб повернути мир в Україну.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів переговори з понтифіком.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 12 серпня та розказав, про що говорили.

"Подякував Папі Франциску за підтримку українців. Обговорили, що ми разом можемо зробити, щоб повернути мир державі. Поінформував його про ситуацію на передовій, постійні намагання Росії підвищити рівень терору. Він погоджується, нас підтримує", - розказав президент.

Раніше повідомляли, що Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ, щоб спробувати допомогти завершити війну. Понтифік розповів, що насамперед хотів би відвідати Росію для того, щоб схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що приїздом до України Папа Римський Франциск підтримав би вірян, а також допоміг би вирішити певні гуманітарні питання. Очільник українського зовнішньополітичного відомства впевнений, якби Папа відвідав Україну, він би побачив на власні очі страшні наслідки війни та страждання українського народу.

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