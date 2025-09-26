"Він пообіцяв зупинити вбивства": Каллас зробила заяву про відповідальність Трампа

Кая Каллас. / © Associated Press

Європа не несе самостійно відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією. Зокрема, з огляду на обіцянки президента Дональда Трампа припинити бойові дії.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас, пише Politico.

“Це він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це не може бути наша провина”, - наголосила дипломатка.

Каллас зробила заяву після того, як американський лідер раптово змінив курсу щодо війни між Києвом та Москвою. У дописі на Truth Social Трамп висловився про те, що Україна “зможе боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді”.

І хоч деякі партнери застерегли, що Трамп може натякати на те, що він має намір відмовитися від участі Америки та зняти відповідальність з Вашингтона. Він додав, що це станеться за підтримки ЄС і НАТО, які "можуть робити з американською зброєю те, що вважають за потрібне".

“Немає НАТО без США. Америка — найбільший союзник у НАТО. Тож якщо говорити про те, що має робити НАТО, це також означає, що має робити Америка”, - наголосила вона.

Трамп нещодавно посилив тиск на країни НАТО, щоб ті повністю припинили імпорт російської нафти та газу, і він поставив це скорочення умовою для того, щоб Вашингтон міг запровадити власні тарифи або санкції проти Москви.

“Трамп мав рацію. Ми скоротили наші закупівлі нафти та газу на 80 відсотків, а це означає, що якби всі робили те, що робимо ми, ефект міг би бути більшим. Ми запровадили 19 пакетів санкцій. Якби союзники повторили їхній вчинок, війна закінчилася б швидше” - додала Каллас.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, мовляв, вважає, що Україна здатна повернути свою територію до кордонів 1991 року. За його словами, для цього необхідна фінансова підтримка Європи та НАТО. Він також наголосив, що Росія безцільно веде війну вже понад півтора року, хоча «реальна військова сила могла б виграти її менш ніж за тиждень».