"Він сам не знає, що зробив би": Волкер висловився про заяви Трампа щодо війни в Україні

Колишній спецпредставник США вважає, що для закінчення війни треба показати Путіну, що він не має шансів на перемогу.

Коли експрезидент США Дональд Трамп заявляє, що може завершити війну в Україні за добу, то насправді сам не знає, як це зробити.

Таку думку ексспеціальний представник США з питань України Курт Волкер висловив виданню "Телеграф".

Волкер сказав, що за останній час Трамп зробив небагато заяв щодо України, "і це добре".

"Він сказав, що закінчить війну через день. Він сказав, що цієї війни ніколи б не сталося, якби він був президентом. Але що він справді зробив би, ставши президентом через 10 місяців, ніхто не знає. Думаю, він теж не знає", – припустив американський посадовець.

Він зазначив, що віра в можливість завершення війни за один день стикається із причиною початку вторгнення до України. І йдеться саме про бажання президента Росії Володимир Путіна розпочати цю війну.

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"Він нападає на Україну і вірить, що може з цього щось витягти. Тому якщо ви хочете покінчити з цим, ви повинні переконати Путіна, що він від цього нічого не виграє. Єдиний спосіб зробити це – надати Україні військову та іншу допомогу, яка потрібна їй, щоб бути сильнішою за Росію", – переконаний Волкер.

Нагадаємо, наприкінці березня Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його оберуть президентом США, а також стане на заваді Третій світовій війні.

А 7 квітня The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило – Трамп у приватних розмовах заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну задля відмови від певної території.

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