"Він ще не досяг усіх своїх цілей": Естонія запропонувала міжнародній спільноті посилити санкції проти режиму Лукашенка

Прем'єр-міністерка Естонії також наголосила на важливості підтримки України в цій ситуації.
Естонія запропонувала посилити санкції щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через напружену ситуацію щодо мігрантів на польсько-білоруському кордоні.
Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
За її словами, ситуація в Білорусі не демонструє жодних ознак зниження напруженості.
"Спроби перетнути кордон стали більш жорстокими. Ми очікуємо, що тиск на кордоні збережеться, оскільки Лукашенко ще не досяг усіх своїх цілей", — сказала прем'єр-міністерка Естоні.
Вона наголосила, що головною метою Естонії є підтримка безпеки Європи та єдність дій усіх країн ЄС щодо цієї ситуації.
"Європейський Союз і наші партнери мають чітке розуміння того, що відбувається: це гібридна атака на зовнішні кордони ЄС і НАТО. Це не міграційна криза", — заявила Кая Каллас.
Урядовиця також підкреслила, що це тривале протистояння відповідає інтересам білоруського режиму, адже це допомогає відвернути увагу від триваючих жорстоких репресій і порушень прав людини в Білорусі. Прем'єр-міністерка наголосила, що наразі за ґратами перебуває понад 800 політичних в’язнів.
"У фокусі нашої майбутньої роботи буде: по-перше, швидке виконання санкцій. Ми не піддамося тиску чи шантажу з боку режиму Лукашенка: негайне введення нових та посилених санкцій є одним із ключів до боротьби з гібридною атакою. По-друге, ми зосереджуємось на постійному дипломатичному тиску з метою припинення рейсів із країн відправлення та транзиту. Ми бачили дипломатичний успіх – багато рейсів зупинилися. Цей тиск необхідно підтримувати, і інституції ЄС продовжуватимуть відігравати тут важливу роль", — підкреслила Кая Каллас.
Крім того, урядовиця наголосила на важливості підтримки України в цій ситуації.
"Ми дуже уважно стежимо за військовими маневрами Росії біля кордонів України. У своїй риториці Росія останнім часом все більш агресивно атакує Україну — очевидно, є бажання ще більше загострити відносини. Метою співпраці союзників є запобігання військовій ескалації", — сказала Каллас.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав причетність своїх силовиків до колапсу на польському кордоні.
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