"Він ще не досяг усіх своїх цілей": Естонія запропонувала міжнародній спільноті посилити санкції проти режиму Лукашенка

"Він ще не досяг усіх своїх цілей": Естонія запропонувала міжнародній спільноті посилити санкції проти режиму Лукашенка

Прем'єр-міністерка Естонії також наголосила на важливості підтримки України в цій ситуації.

Естонія запропонувала посилити санкції щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через напружену ситуацію щодо мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

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За її словами, ситуація в Білорусі не демонструє жодних ознак зниження напруженості .

" Спроби перетнути кордон стали більш жорстокими. Ми очікуємо, що тиск на кордоні збережеться, оскільки Лукашенко ще не досяг усіх своїх цілей", — сказала прем'єр-міністерка Естоні.

Вона наголосила, що головною метою Естонії є підтримка безпеки Європи та єдність дій усіх країн ЄС щодо цієї ситуації.

" Європейський Союз і наші партнери мають чітке розуміння того, що відбувається: це гібридна атака на зовнішні кордони ЄС і НАТО. Це не міграційна криза", — заявила Кая Каллас.

Урядовиця також підкреслила, що це тривале протистояння відповідає інтересам білоруського режиму, адже це допомогає відвернути увагу від триваючих жорстоких репресій і порушень прав людини в Білорусі. П рем'єр-міністерка наголосила, що наразі з а ґратами перебуває понад 800 політичних в’язнів.

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" У фокусі нашої майбутньої роботи буде: по-перше, швидке виконання санкцій. Ми не піддамося тиску чи шантажу з боку режиму Лукашенка: негайне введення нових та посилених санкцій є одним із ключів до боротьби з гібридною атакою. По-друге, ми зосереджуємось на постійному дипломатичному тиску з метою припинення рейсів із країн відправлення та транзиту. Ми бачили дипломатичний успіх – багато рейсів зупинилися. Цей тиск необхідно підтримувати, і інституції ЄС продовжуватимуть відігравати тут важливу роль", — підкреслила Кая Каллас.

Крім того, урядовиця наголосила на важливості підтримки України в цій ситуації.

"Ми дуже уважно стежимо за військовими маневрами Росії біля кордонів України. У своїй риториці Росія останнім часом все більш агресивно атакує Україну — очевидно, є бажання ще більше загострити відносини. Метою співпраці союзників є запобігання військовій ескалації", — сказала Каллас.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав причетність своїх силовиків до колапсу на польському кордоні.

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