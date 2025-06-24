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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Він у скрутному становищі": Трамп розповів, про що запитає Зеленського

Трамп підвтердив, що «ймовірно» зустрінеться із Зеленським та цинічно заявив, що запитає, у нього «як справи».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що він «ймовірно» зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це глава Білого дому сказав на борту Air Force One, передає Le Monde.

«Я скажу йому: „Як справи?“ Він у скрутному становищі; він взагалі не мав там опинятися», — цинічно сказав Трамп.

Раніше Володимир Зеленський оголосив, що планує зустрітися з президентом США на полях саміту НАТО. «Наші команди над цим працюють», — підтвердив український президент Sky News, запевнивши, що час такої зустрічі ще потрібно остаточно узгодити.

Керівник ОП України Андрій Єрмак також повідомив про зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, на якій обговорив підготовку до зустрічі двох президентів.

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