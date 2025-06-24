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"Він у скрутному становищі": Трамп розповів, про що запитає Зеленського
Трамп підвтердив, що «ймовірно» зустрінеться із Зеленським та цинічно заявив, що запитає, у нього «як справи».
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що він «ймовірно» зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі.
Про це глава Білого дому сказав на борту Air Force One, передає Le Monde.
«Я скажу йому: „Як справи?“ Він у скрутному становищі; він взагалі не мав там опинятися», — цинічно сказав Трамп.
Раніше Володимир Зеленський оголосив, що планує зустрітися з президентом США на полях саміту НАТО. «Наші команди над цим працюють», — підтвердив український президент Sky News, запевнивши, що час такої зустрічі ще потрібно остаточно узгодити.
Керівник ОП України Андрій Єрмак також повідомив про зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, на якій обговорив підготовку до зустрічі двох президентів.