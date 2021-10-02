“Він вдячний колишній дружині”: депутатка зі “Слуги народу” прокоментувала свої стосунки з Саакашвілі

“Він вдячний колишній дружині”: депутатка зі “Слуги народу” прокоментувала свої стосунки з Саакашвілі

Єлизавета Ясько сказала, що їй соромно за коментаторів, які обговорюють її приватне життя.

Народний депутат України від партії “Слуга народу” Єлизавета Ясько вважає неприпустимим бурхливе обговорення її стосунків із колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, якого нещодавно затримали у Тбілісі.

Про це вона сказала в коментарі УНІАН.

Після того, як у соцмережі Facebook з’явилося відео, де Ясько і Саакашвілі оголосили про свої почуття, народна депутата Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") заявила, що її колега має стосунки з одруженим чоловіком. У відповідь Ясько порадила Климпуш-Цинцадзе не цікавитися її приватним життям, а думати “про Україну і про захист українських інтересів".

"Мені соромно, що, на жаль, є такі коментатори", - сказала Ясько в коментарі.

Народна депутатка також зазначила, що на відео, яке всі обговорюють, Саакашвілі “говорить про те, що він вдячний своєму минулому, в тому числі своїй колишній дружині".

Єлизавета Ясько не уточнила, скільки часу тривають її стосунки із експрезидентом Грузії. "Якийсь час вже є", - невизначено сказала вона.

Відомо, що Єлизавета Ясько закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і має звання магістра політології. Додатково вона закінчила школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті. В Оксфорді вона була президентом Української спільноти, заснувала ініціативу "Yellow Blue Strategy".

Місцем її праці було Міністерство з питань діджиталізації, культури, медіа та спорту Великої Британії, CFC Consulting, Український кризовий медіа-центр. Також вона була залученою до команди стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У 2019 році Ясько стала народним депутатом від партії "Слуга народу". У вересні того ж року року її обрали головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі після затримання і ув'язнення в СІЗО розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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