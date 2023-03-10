"Він відверто брехав": голова МЗС Польщі розказав про розмову з Лавровим перед початком вторгнення

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау розповів, як російській колега Сергій Лавров відверто брехав за 9 днів до початку повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив в ефірі польского телебачення, повідомляє видання PAP.

Рау заявив, що зустрічався з Лавровим 15 лютого 2022 року і той запевняв, що російська Держдума не збирається визнавати "незалежність" терористичних "ЛДНР".

Польский міністр заявив, що поїхав тоді Москви, щоб зрозуміти, чи справді Росія збирається влаштували війну.

"Насправді виявилося, що вже тоді було надано накази про вторгнення в Україну, але формально жодних вказівок на це не було", — сказав Рау.

Дипломат також зазначив, що Варшава вже тоді мала дані від спецслужб США та Британії, які вказували саме на можливий початок війни.

Рау заявив, що тоді було важко повірити, що у Москві підуть на такий крок і влаштують війну

"Коли це сталося, то під керівництвом Польщі потрібно було забезпечити рішуче засудження", — додав дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск хотів зустрітись з диктатором Володимиром Путіним, але голова МЗС РФ Сергій Лавров відмовив йому у такій можливості.

Також ми інформували, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров осоромився під час конференції Raisina Dialogue 2023, що відбувалася в Індії.

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