Винагорода за встановлення справедливості: у США пропонують до $10 мільйонів за інформацію про втручання Росії в вибори

Держдеп США оголосив про винагороду в розмірі до $10 млн за корисну інформацію про іноземне втручання в американські вибори.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті Держдепу, - пише Укрінформ.

«Програма Держдепартаменту США «Винагорода за встановлення справедливості» (Rewards for Justice, RFJ - ред.), якою керує Служба дипломатичної безпеки, пропонує винагороду в розмірі до $10 мільйонів за інформацію про іноземне втручання у вибори в США», - йдеться в повідомленні.

Йдеться про інформацію, яка допоможе ідентифікувати або встановити місцеперебування іноземців та закордонних організацій, котрі свідомо втручаються в американські вибори. Винагорода пропонується за повідомлення, які можуть допомогти в запобіганні або протидії іноземному втручанню у вибори.

У Держдепі дуже зацікавлені в отриманні даних про компанію Internet Research Agency LLC (IRA) Євгенія Пригожина, а також про пов’язані з нею російські організації та партнери у контексті їхнього втручання у вибори в США.

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