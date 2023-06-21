Винищувачі F-16 для України: Зеленський вказав, коли можуть надійти літаки

Зі слів президента стає зрозуміло, що ці винищувачі американського виробництва Україна отримає взимку 2023 року.

Винищувачі F-16 можуть надійти до України через шість-сім місяців, вважає президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє ВВС, якому глава держави дав інтерв’ю.

Зеленський переконаний, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні 2023 року.

"Український лідер знову виступив за те, щоб Україна отримала F-16 американського виробництва, і висловив переконання, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, а перші літаки можуть надійти через шість-сім місяців", – йдеться у матеріалі видання.

F-16 для України

Нагадаємо, Зеленський наприкінці травня підтвердив, що Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16. Зауважимо, у Міноборони зазначали, що для захисту держави військам потрібно 48 таких винищувачів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат оцінював, що на освоєння літаків F-16 українським пілотам знадобиться до пів року. Станом на початок червня відповідні навчання ще не були розпочаті.

В Офісі президента повідомили про створення "коаліції винищувачів" для України. На початок червня до європейської частини цієї коаліції долучилися вісім країн. Зауважимо, що йдеться не лише про F-16, а й про інші моделі бойових літаків.

США, Велика Британія, Нідерланди та Данія заявили про готовність розпочати навчання пілотів на F-16 вже найближчим часом.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба напередодні повідомив про запуск у роботу питання навчання пілотів на F-16, а незабаром почнуться фактичні тренування на літаках і симуляторах.

А міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати західні винищувачі напередодні 2024 року. За словами міністра, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".

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