Винищувачі F-16 вже прямують до українських пілотів у Румунії: що відомо

Нідерланди вже відправили кілька своїх винищувачів F-16 до Румунії, аби українські пілоти почали тренування на них.

В Міноборони Нідерландів заявили, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 вже прямують до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії, де проходять тренування українські пілоти.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства Нідерландів.

Зазначається, що Нідерланди виступили з ініціативою створення центру EFTC і надають для цієї мети від 12 до 18 літаків F-16. Водночас винищувачі залишаються власністю Нідерландів.

Разом з Данією та за підтримки Сполучених Штатів Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль щодо потужності F-16 для України.

Навчальний центр у Румунії спочатку використовуватиме літаки для курсів підвищення кваліфікації для найнятих інструкторів F-16. Далі відбудеться безпосередньо підготовка пілотів. Літатимуть F-16 лише в повітряному просторі НАТО, додали в Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні навесні 2024-го. За його словами, вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір.

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