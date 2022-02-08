Винищувачі "Тайфун" та військові кораблі: Велика Британія не відкидає зміцнення сил НАТО в Європі

США, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Великобританія зміцнює північний схід.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон не виключає можливості відправлення винищувачів "Тайфун" та військових кораблів для захисту Південно-Східної Європи.
Про це пише The Times.
Дії Росії щодо України змушують НАТО зміцнювати свої позиції у Європі. Також якщо Росія почне ще одне вторгнення, то це змусить Захід здійснити багато того, що вона прагне запобігти.
"Насправді це вже відбувається", — додав Джонсон.
Прем'єр заявив, що внаслідок напруженості навколо України Америка, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Великобританія зміцнює північний схід.
Але також зберігається можливість урегулювання українського питання дипломатичними засобами за умови, що Росія забезпечить деескалацію ситуації.
Додамо, що для обговорення можливостей розв'язання проблеми шляхом діалогу до Москви найближчим часом вирушать міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес та голова британського МЗС Ліз Трасс.
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