Винищувачі "Тайфун" та військові кораблі: Велика Британія не відкидає зміцнення сил НАТО в Європі

Винищувачі "Тайфун" та військові кораблі: Велика Британія не відкидає зміцнення сил НАТО в Європі

США, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Великобританія зміцнює північний схід.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон не виключає можливості відправлення винищувачів "Тайфун" та військових кораблів для захисту Південно-Східної Європи.

Про це пише The Times.

Дії Росії щодо України змушують НАТО зміцнювати свої позиції у Європі. Також якщо Росія почне ще одне вторгнення, то це змусить Захід здійснити багато того, що вона прагне запобігти.

"Насправді це вже відбувається", — додав Джонсон.

Прем'єр заявив, що внаслідок напруженості навколо України Америка, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Великобританія зміцнює північний схід.

Але також зберігається можливість урегулювання українського питання дипломатичними засобами за умови, що Росія забезпечить деескалацію ситуації.

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Додамо, що для обговорення можливостей розв'язання проблеми шляхом діалогу до Москви найближчим часом вирушать міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес та голова британського МЗС Ліз Трасс.

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