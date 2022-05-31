Винні мають бути притягнуті до відповідальності: посли G7 відреагували на повідомлення про фільтраційні табори РФ

Винні мають бути притягнуті до відповідальності: посли G7 відреагували на повідомлення про фільтраційні табори РФ

Росія організувала на незаконно окупованих нею територіях фільтраційні табори.

Посли країн "Групи семи" відреагували на інформацію про фільтраційні табори, організовані на тимчасово захоплених Росією територіях.

Про це йдеться на сторінці Великої сімки у сервісі мікроблогів Twitter.

"Посли G7 надзвичайно стурбовані численними тривожними повідомленнями про «фільтраційні табори», які Росія організувала на незаконно окупованих нею територіях", - заявили європейські дипломати.

Вони переконані, що повідомлення про страти без суду, катування та інші звірства щодо людей мають бути розслідувані якнайшвидше, а також у випадку підтвердження винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, яка ситуація в Маріуполі 30 травня. Росіяни звозять до супермаркету тіла мирних жителів, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумовані. Тіла виявили у приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі, на проспекті Свободи.

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