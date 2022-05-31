Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Винні мають бути притягнуті до відповідальності: посли G7 відреагували на повідомлення про фільтраційні табори РФ

Дата публікації
Перегляди
969
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Винні мають бути притягнуті до відповідальності: посли G7 відреагували на повідомлення про фільтраційні табори РФ

Фото: Associated Press

Росія організувала на незаконно окупованих нею територіях фільтраційні табори. 

Посли країн "Групи семи" відреагували на інформацію про фільтраційні табори, організовані на тимчасово захоплених Росією територіях.

Про це йдеться на сторінці Великої сімки у сервісі мікроблогів Twitter.

"Посли G7 надзвичайно стурбовані численними тривожними повідомленнями про «фільтраційні табори», які Росія організувала на незаконно окупованих нею територіях", - заявили європейські дипломати.

Вони переконані, що повідомлення про страти без суду, катування та інші звірства щодо людей мають бути розслідувані якнайшвидше, а також у випадку підтвердження винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, яка ситуація в Маріуполі 30 травня. Росіяни звозять до супермаркету тіла мирних жителів, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумовані. Тіла виявили у приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі, на проспекті Свободи.

Читайте також:

Новини світу: у чому звинуватила Росію "Велика сімка"

Новини світу: у чому звинуватила Росію "Велика сімка"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація