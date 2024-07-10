"Вінниччани" передали легендарному снайперу СБУ унікальний прицільний комплекс

Учасники та партнери ГО "Ми – Вінничани" придбали та передали снайперам СБУ прицільний комплекс Archer TSA-7 вартістю понад 700 тис. грн. Отримував приціл В'ячеслав Ковальський – снайпер, який восени 2023 року зробив рекордний результативний постріл, поціливши у російського офіцера з відстані 3800 м.

Archer TSA-7 – не просто приціл. Це, по суті, мінікомп'ютер, складний обчислювальний прилад, який, окрім тепловізора, має вбудований далекомір, метеостанцію, акселерометр, балістичний обчислювач та купу інших потрібних для ефективної стрільби функцій, аж до врахування температури пороху з фактором температурної чутливості. Окрім того, комплекс автоматично запам’ятовує умови пристрілювання конкретного набою та вносить поправки при стрільбі за інших умов.

В'ячеслав Ковальський вже працював з "Арчером" і високо оцінює його якості:

"Аналогу йому я навіть не можу назвати – щоб суміщалися і тепловізійний приціл, і далекомір, і балістичний калькулятор. Зараз основна робота у нас змістилася в нічний час доби, тому що тоді снайпери менш помітні. І вночі робота з тепловізійним прицілом – саме те, що треба. І цей унікальний прилад дозволяє нам розраховувати, як найкраще виконати наше завдання".

Archer TSA-7 – українська розробка, яка може працювати із "Володарем обрію" – унікальною багатоцільовою гвинтівкою, створеною бригадним генералом військової контррозвідки СБУ Іваном "Хантером" Лукашевичем. Це складна, але дуже потужна мультикаліберна зброя, здатна стріляти кулями 50 калібру.

"Якщо цей прилад ставиш на "Володаря обрію", він теж витримує. Річ у тому, що оптика розраховується на певний калібр. У калібру 308 одна віддача, у 338 – більша. Відповідно, коли така енергія йде на приціл, вона може його пошкодити приціл, вивести з ладу. Але Archer зроблений так, що витримує навіть 50 калібр, а це сьогодні дуже потужний калібр", – пояснив Ковальський.

В'ячеслав Ковальський – снайпер 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ. До лютневого вторгнення снайпінг був для нього лише витратним хобі, в якому він досяг неабияких успіхів. До лютого 2024-го Ковальський був професійним спортсменом класу F, ставши багаторазовим чемпіоном Європи зі стрільби на далекі відстані.

Попередній світовий рекорд дальності належав канадському снайперу. У 2017 році в Іраку він поцілив ворога на відстані 3540 метрів.

Після повномасштабного вторгнення громадське об'єднання "Ми – Вінничани" закупило техніки та обладнання для ЗСУ та Сил Оборони вже більш ніж на 20 мільйонів гривень.

Учасники об’єднання мають подяки від військових, Нацгвардії, ГУР МО, Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів та бойових бригад ЗСУ.

Довідково: До громадського об’єднання "Ми – Вінничани" входять народний депутат VIII скликання Сергій Кудлаєнко, ексголова Вінницької ОВА та колишній мер Вінниці, нардеп двох скликань Олександр Домбровський, партнерами ГО є чинні парламентарі Лариса Білозір, Геннадій Вацак та Микола Кучер, засновник Благодійного фонду "Український Альянс" Микола Філонов, керівник організації очільник Вінницької облдержадміністрації 2015-2019 років Валерій Коровій.