Вінниччина демонструє приклад: українські громади і волонтери посилюють допомогу ЗСУ в умовах скорочення міжнародної допомоги

5 березня, у середу, у Вінниці відбувся масштабний захід – Форум громад Вінниччини «Підтримуємо Сили Оборони Разом». Організатором зібрання виступило громадське об’єднання «Ми – Вінничани». Під час форуму представникам декількох частин ЗСУ, Нацгвардії та ССО були передано техніки та обладнання на суму понад 3 млн грн.

Спікерами Форуму виступили народні депутати України нинішнього і попередніх скликань Лариса Білозір, Геннадій Вацак, Микола Кучер, Сергій Кудлаєнко, експосол України у США Валерій Чалий, голова ГО «Ми – Вінничани» Валерій Коровій. Модерував захід голова БФ «Український Альянс» Микола Філонов.

Присутні на зібранні представники військових частин отримали сертифікати та уже придбану на понад 3 млн грн техніку і спецобладнання – автівки та запчастини до них, розвідувальні та ударні дрони, тепловізори, засоби РЕБ та радіостанції, комп’ютерну техніку та супутникові модеми.

Все це ГО «Ми – Вінничани» придбали за власні та партнерські кошти разом з Благодійним Фондом МХП-Громаді.

Лариса Білозір, народна депутатка України:

«Дрони “Королева шершнів”, Мавіки з тепловізорами, Мавіки 3 Pro, тепловізійні приціли, обладнання для керування дронами, запчастини до автомобілів, супутникові модеми, і навіть сенсорний мультимедійний стіл для планування операцій – все це обладнання вже завтра допомагатиме нашим військовим виконувати бойові завдання. Не панікуємо! Підтримуємо Сили Оборони Разом! Підтримуємо один одного! Працюємо для ЗСУ!»

Микола Кучер, народний депутат України:

«Коли буваю на передовій, завжди дивуюся та захоплююся сміливістю, мужністю, мудрістю та виваженістю наших хлопців. Нещодавно повернувся з Курського напрямку, і після цієї поїздки переконався ще раз: дуже мало ми розповідаємо про наших бійців, мало про це пише преса, мало інформації про їхню найважливішу роботу знає суспільство. І на цьому форумі ми дякуємо бійцям та передаємо техніку і засоби, які так необхідні їм на передовій».

Геннадій Вацак, народний депутат України:

«Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Попри війну, потрібно думати про майбутнє, підтримувати інфраструктуру та створювати нові можливості для громад. Війна триває, тож і наша допомога захисникам України не зупиняється і не зупиниться! І так до Перемоги!»

Валерій Коровій, Голова громадського об’єднання «Ми – Вінничани»:

«Не дивлячись на труднощі сьогодення, хочу всіх нас запевнити: все у нас буде добре! Ми, коли організовували цей форум, намагалися зробити так, щоб вам було цікаво. Щоб вам було що донести у ваші громади. А військові, які тут присутні, постараються у спілкуванні дати вам відповіді на ваші запитання щодо потреб та безпосередньої роботи під час виконання бойових завдань».

Сергій Кудлаєнко, голова Вінницького міського осередку ГО «Ми – Вінничани»:

«Ми, як суспільство, повинні працювати разом, підтримувати один одного і, звісно ж, підтримувати наших воїнів, адже лише об’єднавши зусилля, ми зможемо наблизити нашу перемогу. Дякую кожному, хто долучився до Форуму. Ваша активність, ваша підтримка — це наша сила!».

Микола Філонов, модератор і співорганізатор форуму:

«На тлі всього що відбувається зараз навколо нашої країни, відносин з міжнародними партнерами, військової допомоги, ми не маємо права просто гортати стрічки соцмереж, пасивно спостерігати, обурено коментувати і "з глибоким занепокоєнням" чекати вирішення наших проблем.

Зібрались.

Вивчили потреби.

Визначили можливості.

Придбали.

Передали обладнання і техніку для ЗСУ та Сил Оборони більш ніж на 3 мільйона гривень.

Це був позачерговий і точно не останній Форум підтримки ЗСУ та Сил Оборони нашої команди ГО Ми - Вінничани & Фонд «МХП-Громаді».

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення ГО «Ми – Вінничани» надали допомогу ЗСУ та Силам оборони України на суму понад 30 млн грн.