Винятково "розчаруванням року" українці назвали Тищенка та Киву

Винятково "розчаруванням року" українці назвали Тищенка та Киву

3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики.

Винятково як найбільшим "розчаруванням року" українці назвали двох нардепів: Миколу Тищенка та Іллю Киву.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.

"Винятково як "розчарування року" опитані назвали: Миколу Тищенка (1,2%), Іллю Киву (1,2%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%)", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики, 1,3% опитаних сказали, що розчаруванням року не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% – не захотіли відповідати на це відкрите питання.

Нагадаємо, другий рік поспіль чинний президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг "Політик року" та "Розчарування року". Так, "розчаруванням року" його назвали 45% українців, а 17% - "політиком року".