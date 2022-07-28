"Випадкове перемальовування кордонів": у Румунії відреагували на мапу Медвєдєва з поділом України

Румунія розкритикувала голову Радбезу Росії Дмитра Медведєва за поширену ним мапу з "планом поділу" України між сусідніми державами.

Так, у румунському МЗС назвали вчинок Медведєва невдалими спробами виправдати власні дії, що порушують заснований на правилах міжнародний порядок.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Румунії.

"Ми вважаємо такі дії частиною інструментів пропаганди та дезінформації, які РФ використовує вже тривалий час. Якісь "пропозиції" та "аналізи" з випадковим перемальовуванням кордонів держав і підбурюванням до порушення міжнародного права ­– не більш ніж цілковито невдалі спроби виправдати власні дії, що порушують заснований на правилах міжнародний порядок", – йдеться в коментарі міністерства.

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Там також запевнили в підтримці Румунією незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. У МЗС країни вкотре засудили невиправдану та неспровоковану воєнну агресію РФ проти України.

"Румунія є і залишатиметься партнером України та підтверджує свою повну підтримку та глибоке співчуття українському народу, який став жертвою жорстокої агресії", – зазначили в МЗС.

Там додали, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС є підтвердженням далекоглядної політики союзу та рішучості українського народу повною мірою взяти на себе принципи та цінності європейського простору в Україні.

Нагадаємо, Медведєв опублікував мапу, на якій України не існує, а територія країни "поділена" між Росією, Польщею, Румунією та Угорщиною.

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