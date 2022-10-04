"Виплата Росією репарацій": голова МЗС Польщі висловився, як має закінчитись війна в Україні

Водночас Бербок попередила, що європейська спільнота не залишить "без відповіді" захоплення українських земель Путіним.

Розв’язана Росією війна має завершитися відновленням територіальної цілісності України. Окрім того, РФ повинна виплатити Україні воєнні репарації.

Про це очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив 4 жовтня у Варшаві на спільному брифінгу зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, пише Die Welt.

Так, обоє міністрів сказали – немає нічого, що могло б розділити Польщу і Німеччину у питанні підтримкиУкраїни.

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Бербок наголосила, що європейська спільнота не залишить "без відповіді" захоплення українських земель президентом РФ Володимиром Путіним. Задля цього ЄС готує восьмий пакет санкцій, що вдарить по російському режиму там, "де він справді працює". Перш за все, йдеться про доходи від нафти.

Водночас Рау сказав, що обидві країни засуджують фейкові "референдуми" на окупованих територіях України і не визнають спроби їхньої анексії Росією.

"Ми згодні, що війна має завершитися відновленням Україною територіальної цілісності, притягненням до відповідальності виконавців воєнних злочинів і виплатою Росією воєнних репарацій", – наголосив польський міністр.

Нагадаємо, як заявляв у середині вересня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, для початку переговорів з Росією вона має звільнити всі території України, мають бути покарані воєнні злочинці, а також РФ має виплатити репарації за вчинену шкоду.

Схожу заяву зробив і секретар РНБО Олексій Данілов. Так, він сказав, що зараз актуально поговорити про контрибуції та репарації, і якщо кремлівський режим відтягуватиме ці переговори, то суми будуть більшими.

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