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Випуск ток-шоу "Право на владу" присвятять 80-й річниці трагедії Бабиного Яру

Випуск ток-шоу "Право на владу" присвятять 80-й річниці трагедії Бабиного Яру

У четвер, 7 жовтня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". 

Сьогодні, 7 жовтня, о 21.45  на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". У прямому ефірі Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати трагедію Бабиного Яру, коли за часів гітлерівської окупації в київському урочищі розстріляли близько 100 тисяч людей, з яких понад дві третини були євреями.

6 жовтня в Україні відбулися 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Чому пам'ять про це важлива? Для чого трагедію приховували ще багато років після падіння Рейху, та через що досі точаться дискусії довкола меморіалу в Бабиному Яру та чи є в Україні проблема антисемітизму?

Про пекучий біль втрат і лиш частково вивчених історичних уроків цього четверга  будуть говорити у програмі "Право на владу". Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук сьогодні завітала у студію "Твого Дня" та закликала усю Україну подивитися сьогоднішній ефір, присвячений трагедії.

"Це – катастрофа. Я вважаю, що ці події, які відбулися в Києві 29 та 30 вересня сміливо можна називати катастрофою. Такого не було в жодній країні, окупованій німцями – ні у Франції, ні у Польщі такого переслідування, масового вбивства не було. І це питання назавжди залишиться без відповіді – чому були вбиті безневинні діти, жінки. Це – неможливо усвідомити. Такі події варто пам’ятати,  про це важливо говорити. Саме тому ми присвячуємо сьогоднішні ефір цій темі", - сказала Наталія Мосейчук в ефірі "Твого Дня".

Одразу після випуску ток-шоу "Право на владу" глядачі "1+1" зможуть подивитися документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст". Стрічка створена на основі архівних матеріалів і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

У програмі візьмуть участь:

  • голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович,
  • член Наглядової ради меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", дисидент (Ізраїль) Натан Щаранський,
  • співробітник музею "Яд Вашем" (Ізраїль) Арон Шнеєр,
  • режисер фільму “Бабин Яр. Контекст” Сергій Лозниця,
  • головний рабин України Моше Раувен Асман,
  • доктор історичних наук, професор Харківського університету ім.В.Каразіна Гелінада Грінченко,
  • історик, заступник голови Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (Німеччина) Андрій Уманський,
  • директор Інституту історії Церкви Українського католицького університету Олег Турій,
  • журналіст Дмитро Гордон,
  • історик, директор Українського інституту вивчення Голокосту “Ткума” Ігор Щупак,
  • журналіст Михайло Френкель,
  • бізнесмен Михайло Бродський,
  • донька і внучка Праведників Світу Олена Слободяник,
  • ув'язнена Іллінецького гетто, письменниця (Ізраїль) Лідія Корнєєва,
  • директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 7 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.     

У ток-шоу "Право на владу" говоритимуть про трагедію у Бабиному Яру

У ток-шоу "Право на владу" говоритимуть про трагедію у Бабиному Яру
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