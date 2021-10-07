Випуск ток-шоу "Право на владу" присвятять 80-й річниці трагедії Бабиного Яру

У четвер, 7 жовтня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
Сьогодні, 7 жовтня, о 21.45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". У прямому ефірі Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати трагедію Бабиного Яру, коли за часів гітлерівської окупації в київському урочищі розстріляли близько 100 тисяч людей, з яких понад дві третини були євреями.
6 жовтня в Україні відбулися 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Чому пам'ять про це важлива? Для чого трагедію приховували ще багато років після падіння Рейху, та через що досі точаться дискусії довкола меморіалу в Бабиному Яру та чи є в Україні проблема антисемітизму?
Про пекучий біль втрат і лиш частково вивчених історичних уроків цього четверга будуть говорити у програмі "Право на владу". Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук сьогодні завітала у студію "Твого Дня" та закликала усю Україну подивитися сьогоднішній ефір, присвячений трагедії.
"Це – катастрофа. Я вважаю, що ці події, які відбулися в Києві 29 та 30 вересня сміливо можна називати катастрофою. Такого не було в жодній країні, окупованій німцями – ні у Франції, ні у Польщі такого переслідування, масового вбивства не було. І це питання назавжди залишиться без відповіді – чому були вбиті безневинні діти, жінки. Це – неможливо усвідомити. Такі події варто пам’ятати, про це важливо говорити. Саме тому ми присвячуємо сьогоднішні ефір цій темі", - сказала Наталія Мосейчук в ефірі "Твого Дня".
Одразу після випуску ток-шоу "Право на владу" глядачі "1+1" зможуть подивитися документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст". Стрічка створена на основі архівних матеріалів і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.
У програмі візьмуть участь:
- голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович,
- член Наглядової ради меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", дисидент (Ізраїль) Натан Щаранський,
- співробітник музею "Яд Вашем" (Ізраїль) Арон Шнеєр,
- режисер фільму “Бабин Яр. Контекст” Сергій Лозниця,
- головний рабин України Моше Раувен Асман,
- доктор історичних наук, професор Харківського університету ім.В.Каразіна Гелінада Грінченко,
- історик, заступник голови Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (Німеччина) Андрій Уманський,
- директор Інституту історії Церкви Українського католицького університету Олег Турій,
- журналіст Дмитро Гордон,
- історик, директор Українського інституту вивчення Голокосту “Ткума” Ігор Щупак,
- журналіст Михайло Френкель,
- бізнесмен Михайло Бродський,
- донька і внучка Праведників Світу Олена Слободяник,
- ув'язнена Іллінецького гетто, письменниця (Ізраїль) Лідія Корнєєва,
- директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 7 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.