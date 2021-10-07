Випуск ток-шоу "Право на владу" присвятять 80-й річниці трагедії Бабиного Яру

У четвер, 7 жовтня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

Сьогодні, 7 жовтня, о 21.45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". У прямому ефірі Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати трагедію Бабиного Яру, коли за часів гітлерівської окупації в київському урочищі розстріляли близько 100 тисяч людей, з яких понад дві третини були євреями.

6 жовтня в Україні відбулися 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Чому пам'ять про це важлива? Для чого трагедію приховували ще багато років після падіння Рейху, та через що досі точаться дискусії довкола меморіалу в Бабиному Яру та чи є в Україні проблема антисемітизму?

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Про пекучий біль втрат і лиш частково вивчених історичних уроків цього четверга будуть говорити у програмі "Право на владу". Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук сьогодні завітала у студію "Твого Дня" та закликала усю Україну подивитися сьогоднішній ефір, присвячений трагедії.

"Це – катастрофа. Я вважаю, що ці події, які відбулися в Києві 29 та 30 вересня сміливо можна називати катастрофою. Такого не було в жодній країні, окупованій німцями – ні у Франції, ні у Польщі такого переслідування, масового вбивства не було. І це питання назавжди залишиться без відповіді – чому були вбиті безневинні діти, жінки. Це – неможливо усвідомити. Такі події варто пам’ятати, про це важливо говорити. Саме тому ми присвячуємо сьогоднішні ефір цій темі", - сказала Наталія Мосейчук в ефірі "Твого Дня".

Одразу після випуску ток-шоу "Право на владу" глядачі "1+1" зможуть подивитися документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст". Стрічка створена на основі архівних матеріалів і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

У програмі візьмуть участь:

голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович,

член Наглядової ради меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", дисидент (Ізраїль) Натан Щаранський,

співробітник музею "Яд Вашем" (Ізраїль) Арон Шнеєр,

режисер фільму “Бабин Яр. Контекст” Сергій Лозниця,

головний рабин України Моше Раувен Асман,

доктор історичних наук, професор Харківського університету ім.В.Каразіна Гелінада Грінченко,

історик, заступник голови Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (Німеччина) Андрій Уманський,

директор Інституту історії Церкви Українського католицького університету Олег Турій,

журналіст Дмитро Гордон,

історик, директор Українського інституту вивчення Голокосту “Ткума” Ігор Щупак,

журналіст Михайло Френкель,

бізнесмен Михайло Бродський,

донька і внучка Праведників Світу Олена Слободяник,

ув'язнена Іллінецького гетто, письменниця (Ізраїль) Лідія Корнєєва,

директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 7 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

У ток-шоу "Право на владу" говоритимуть про трагедію у Бабиному Яру

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