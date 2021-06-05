Вірастюка знову визнали обраним нардепом на скандальному окрузі на Прикарпатті

Рішення ухвалила Велика Палата Верховного Суду.

Народним депутатом України по скандальному округу №87 на Прикарпатті знову можуть визнати Василя Вірастюка від "Слуги народу". Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня й відповідно підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК.

"Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021). Сьогодні очікуємо ще одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі", - повідомили у Центральній виборчій комісії.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. Рахувати голоси завершили 4 квітня. Різниця між кандидатами була невелика – 749 голосів. Переможцем визнали Василя Вірастюка (31,25% голосів). На другому місці – Олександр Шевченко (29,69%). Після того почали суди, які скасовували та підтверджували результати виборів, дійшли до Верховного Суду.

Новини України: протокол ЦВК про результати виборів на 87 окрузі Прикарпаття скасувати

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