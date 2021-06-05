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Вірастюка знову визнали обраним нардепом на скандальному окрузі на Прикарпатті

Вірастюка знову визнали обраним нардепом на скандальному окрузі на Прикарпатті

УНІАН

Рішення ухвалила Велика Палата Верховного Суду.

Народним депутатом України по скандальному округу №87 на Прикарпатті знову можуть визнати Василя Вірастюка від "Слуги народу". Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня й відповідно підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК.

"Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021). Сьогодні очікуємо ще одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі", - повідомили у Центральній виборчій комісії.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. Рахувати голоси завершили 4 квітня. Різниця між кандидатами була невелика – 749 голосів. Переможцем визнали Василя Вірастюка (31,25% голосів). На другому місці – Олександр Шевченко (29,69%). Після того почали суди, які скасовували та підтверджували результати виборів, дійшли до Верховного Суду.

Новини України: протокол ЦВК про результати виборів на 87 окрузі Прикарпаття скасувати

Новини України: протокол ЦВК про результати виборів на 87 окрузі Прикарпаття скасувати

 