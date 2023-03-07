"Вираз незламності народу": "Слуга народу" прохатиме Зеленського про присвоєння розстріляному воїну Героя України

Понад рік держава-окупант, Російська Федерація, веде повномасштабну війну проти України. Не маючи можливості перемогти українців на полі бою, агресор вдається до численних злочинів проти цивільного населення та військовополонених, намагаючись зламати волю до боротьби.

Про це йдеться у заяві фракції "Слуга народу", яку у соціальних мережах оприлюднив її очільник Давид Арахамія.



Черговим воєнним злочином Російської Федерації став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були «Слава Україні!». Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували.



"Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам’яті українців. Ми зробимо все, щоб притягнути вбивць до відповідальності й покарати за вчинений нелюдський злочин. Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу", - йдеться у повідомленні.



Також після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням надати воїну звання Героя України (посмертно).



"Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська. Героям Слава!", - резюмують у заяві.

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Розстріл воїна ЗСУ: деталі

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, аби розслідувати розстріл росіянами українського військового.

До того ж генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого воїна ЗСУ відкрито кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий розстріл полоненого воїна ЗСУ. Він вважає, що Україна знайде вбивць героя.

Також знаменитості вшанували пам'ять розстріляного полоненого воїна ЗСУ. Вони вкотре закликали світових лідерів відкрити очі на злочини Росії.

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