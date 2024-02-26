"Вирішальний момент в історії": лідер демократів у Сенаті закликав ухвалити допомогу Україні

Якщо Україна програє Росії війну, то це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів.

Таку думку висловив лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер після візиту до України, інформує CNN.

Він зазначив, що Україна повинна отримати допомогу, а не покинутою, оскільки вона є європейським союзником США.

За його словами, цей рік є "вирішальним моментом в історії світу".

"Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості — у світі. Коли ми відправилися туди (в Україну – ред.), ми сказали українському народу: Америка вас не покине", - сказав він.

Шумер заявив про необхідність збільшити допомогу України, зокрема він заявив про необхідність збільшити постачання снарядів для артилерії, а також зброї, як здатна руйнувати російську логістику.

Шумер заявив, що російська артилерія може вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", - додав Шумер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі назвали умову, за якої все ще можлива перемога України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Зеленського прокоментували можливе повернення Трампа у президентське крісло.

Читайте також: