Вирішальний рік для телемарафону: нардеп розповів, чи розформують його 2024-го

На думку Ярослава Юрчишина, в разі відсутності механізму повернення хоча б часткової довіри до єдиного марафону, можуть початися проблеми.

Для телемарафону 2024 рік стане вирішальним, адже в Україні скорочується міжнародна фінансова допомога, бракує коштів по всіх напрямках. Тож якщо цього року єдиний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра, треба буде думати над його завершенням.

Про це нардеп від "Голосу", голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Чому 2024 рік стане вирішальним для телемарафону

Народний обранець прокоментував свою раніше зроблену заяву про те, що 2024 рік стане вирішальним для телемарафону. Він відповів, чи вирішуватимуться питання впливу власників на канали.

"Ми поки не розуміємо, як з цим працювати. Можна, звичайно, як влада на початку казала, вирішити – хай телемарафон буде працювати до кінця війни. Але чому 2024 рік стане вирішальним? Бо у нас скорочується міжнародна фінансова допомога, як наслідок, суттєво скорочується наша економіка. Це брак коштів по всіх напрямках", – розповів Юрчишин.

Він зазначив, що в Україні першочерговим є забезпечення ЗСУ, в держави мають бути гроші на снаряди та перезаряджання систем Patriot.

"Тому, якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бравадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням", – пояснив народний обранець.

Він також звернув увагу на те, що зараз українці користуються та дізнаються інформацію більше з соцмереж, аніж із телемарафону. Юрчишин сказав, що потім буде ще важче пояснити міжнародним партнерам держави і своїм громадянам, чому фінансується неефективна інформаційна політика.

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"Ну і коли грошей менше, то їх менше розподіляється по своїх комунікаційних каналах, а треба ж і про своїх не забути. Тут десь телеканал "Рада" одразу з'являється. Є успішні холдинги – Starlight, "1+1", "Ми – Україна", а є, наприклад, "Інтер", який погодиться на будь-які умови, бо складна ситуація, попередні власники в санкційних списках, а існуючі – претенденти на санкційні списки", – розповів нардеп.

Він продовжив і вказав, що залучені до телемарафону канали втрачають впізнаваність. Якщо запитати у громадян, з ким у них асоціюються Вадим Карп'як, Наталія Мосейчук та Олена Фроляк, то люди не називатимуть якісь канали, а скажуть про телемарафон.

"Коли цей "Титанік" йде на дно, то в комерційних каналах, які розуміють, як плавати і вони мають хороші комунікації з рекламодавцями, виникає питання – нащо нам цей банкет? Воно не виправдовується, ми втрачаємо", – зазначив Юрчишин.

З падінням довіри до марафону починає падати довіра і до влади

Тож, на його думку, в разі відсутності механізму повернення хоча б часткової довіри до єдиного марафону, можуть початися проблеми.

"З єдиним марафоном так само починає падати довіра до влади, і це цілком резонно, тому що ми оголосили, що єдиний марафон – це офіційне джерело. Це рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає", – пояснив голова комітету ВР з питань свободи слова.

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"Починає виникати питання, хто ще може інвестувати в марафон? Ми вже зараз можемо бачити цитати Дмитра Разумкова на слоті "Ми – Україна". І цих політичних гравців там ставатиме більше", – додав він.

Чи розформують телемарафон 2024 року

Юрчишин прокоментував, чи можна очікувати, що 2024 року телемарафон розформують:

"Думаю, до кінця 24-го – ні, тому що вони вже зафінансовані. Хіба самі канали вирішать, що досить. Але в кінці 2024 року будемо дивитись, чи буде він далі працювати".

"Не скажу, що взяти і зупинити марафон – це оптимальне рішення. Я б не хотів повернення мовлення 2014-2022 року – коли під час війни не лише на каналах Медведчука, а на тих каналах, які входять зараз в марафон, сиділи і на чистій сльозі розповідали про те, що, може, треба було народ Криму запитати, чи хотіли вони окупації, чи ні. Тому тут є нюанси", – зауважив нардеп.

Нагадаємо, в січні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що телемарафон "Єдині новини" може змінити свій формат, і залучені до проєкту канали розглядають різні варіанти.

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