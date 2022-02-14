Вирішувати українцям: у Британії заявили про готовність підтримати будь-яке рішення Києва щодо НАТО

Перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, наголошують у МЗС та Офісі президента.

У Великій Британії відреагували на слова посла Україна Вадима Пристайка що Київ може бути "гнучким" у питанні вступу нашої країни до НАТО. Зокрема, у британському Міністерстві оборони запевнили, що підтримають будь-яке рішення України щодо північноатлантичної перспективи.

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Про це в коментарі Sky News заявив парламентський заступник державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Джеймс Хеппі.

"Якщо Україна вирішить, що вона збирається запропонувати, що вона не стане членом НАТО, ми це підтримуємо, це вирішувати українцям. Так само, якби Україна хотіла сказати, що в майбутньому вона хоче вступити до НАТО, ми б підтримали це також, тому що це її суверенітет, і це те, що ми підтримуємо", - заявив Джеймс Хеппі.

Видання зазначає, що таку заяву британський чиновник зробив перед тим, як МЗС та Офіс президента спростували слова про можливість відмови України від вступу до НАТО та перед тим, як сам Пристайко пояснив свою заяву та запевнив, що Київ не відмовляється від перспективи членства в Альянсі.

Нагадаємо, 14 лютого з'явилася інформація, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко нібито заявив, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Насправді ж в інтерв'ю BBC Radio 5 Live він сказав: "Ми могли б (ред. - відмовитися від членства в НАТО). І це, можливо, відвернуло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову лишилися б незахищеними", додавши, що курс на НАТО закріплений у нашій Конституції.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі ТСН.ua зазначив, що слова українського посла про нібито відмову від членства у НАТО вирвано з контексту.

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