"Вирішуємо самі, що робити": Болгарія відповіла на вимогу Росії вивести з країни війська НАТО

"Вирішуємо самі, що робити": Болгарія відповіла на вимогу Росії вивести з країни війська НАТО

Болгарія входить до складу НАТО ще від 2004 року.

Прем’єр Болгарії Кирил Петков відповів на вимоги Росії вивести війська Альянсу з країни.

Про це пише Reuters.

"Болгарія – суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо організовувати оборону нашої країни у координації з нашими партнерами", – відповів Петков.

Прем’єр Болгарії підкреслив, що договір про вступ до НАТО не розділяє країни на вищі та нижчі ранги. Він наголосив, що "Північноатлантичний договір не передбачає вибіркову чи обмежену колективну оборону будь-кого з членів НАТО".

Нагадаємо, раніше Москва оприлюднила так звані "гарантії безпеки" у яких, зокрема, вимагає вивести війська НАТО з Болгарії та Румунії.

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