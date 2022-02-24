"Вирішується майбутнє Європи та світу": Кулеба звернувся до міжнародної спільноти

Міністр закликає до швидних санкцій щодо Москви.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає світових лідерів вдатися до жорстких дій щодо Російської Федерації, яка напала на Україну.
Про це він повідомив у своєму "Твіттері".
"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу", = написав очільник МЗС.
П’ять першочергових дій, до яких мають вдатися у світі:
- 1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT
- 2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах
- 3. Зброя та обладнання для України
- 4. Фінансова допомога
- 5. Гуманітарна допомога
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.