"Вирішується майбутнє Європи та світу": Кулеба звернувся до міжнародної спільноти

"Вирішується майбутнє Європи та світу": Кулеба звернувся до міжнародної спільноти

Міністр закликає до швидних санкцій щодо Москви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає світових лідерів вдатися до жорстких дій щодо Російської Федерації, яка напала на Україну.

Про це він повідомив у своєму "Твіттері".

"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу", = написав очільник МЗС.

П’ять першочергових дій, до яких мають вдатися у світі:

1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT

2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах

3. Зброя та обладнання для України

4. Фінансова допомога

5. Гуманітарна допомога

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