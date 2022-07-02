"Вирізали у загиблих людей з трупів органи": Лукашенко вигадав фейк про вбивство білорусів в Україні

"Вирізали у загиблих людей з трупів органи": Лукашенко вигадав фейк про вбивство білорусів в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вигадав фейк про начебто вбивство білоруських далекобійників в Україні. Насправді ж ці люди загинули внаслідок російського авіаудару.

Так, на урочистостях з нагоди Дня незалежності Білорусі 2 липня Лукашенко заявив, що українська сторона нібито захопила в полон кілька десятків білоруських далекобійників, у яких відібрали автомобілі, і двоє з них загинули.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

"А потім сказали, що це було бомбардування росіян, і вони загинули. Вирізали у загиблих людей з трупів органи, щоб не було видно, що вони застрелили. Але наші розібралися. Це що, націоналізм? Це нацизм? Це фашизм", – виголосив брехню самопроголошений глава держави.

Зауважимо, насправді двоє далекобійників з Мозиря Дмитро Шилець та Іван Рогов 10 березня загинули в результаті російського авіаудару в Коростені Житомирської області. Вони саме перебували на стоянці фур у момент авіаудару.

Нагадаємо, Лукашенко також заявив, що віддав наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл "центри ухвалення рішень" у західних столицях.

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