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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Політика
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Вірменія відправить представника на конференцію з відновлення України

Країну на заході представлятиме секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Прапор Вірменії

Прапор Вірменії / © Associated Press

Вірменія візьме участь у Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться наприкінці липня у польському Гданську.

Про це повідомляє Armenpress із посиланням на власні джерела, передає Європейська правда.

Зазначається, що представником Вірменії на міжнародній Конференції з питань відновлення України стане секретар Ради безпеки країни Армен Григорян.

Сам захід відбудеться у польському Гданську 24–25 липня та буде присвячений питанням відбудови України.

Раніше повідомлялося, що керівниця Кабміну Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську.

Ми раніше інформували, що речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, чому президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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