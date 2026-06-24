Вірменія відправить представника на конференцію з відновлення України

Прапор Вірменії / © Associated Press

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Вірменія візьме участь у Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться наприкінці липня у польському Гданську.

Про це повідомляє Armenpress із посиланням на власні джерела, передає Європейська правда.

Зазначається, що представником Вірменії на міжнародній Конференції з питань відновлення України стане секретар Ради безпеки країни Армен Григорян.

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Сам захід відбудеться у польському Гданську 24–25 липня та буде присвячений питанням відбудови України.

Раніше повідомлялося, що керівниця Кабміну Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську.

Ми раніше інформували, що речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, чому президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України.

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