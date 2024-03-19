Вірменія готова передати деякі села під контроль Азербайджану – Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану у прикордонному районі Тавуша, щоб "не допустити війни".

Про це пише місцеве видання Civilnet.

У березні, Азербайджан вимагав від Вірменії звільнити чотири населені пункти. Йдеться про такі села – Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли і Гизилгаджили. В Азербайджані наголосили, що ці села "повинні бути негайно звільнені".

"Наша політика полягає в тому, щоб ми не допустили війни", - сказав Нікол Пашинян 19 березня на зустрічі з жителями села Тавушського району.

Пашинян наголосив, що є низка питань щодо села Воскепар, які потребують обговорення з місцевими жителями та вказав на можливість почати уточнення кордонів від ділянки Баганіс – Беркабер.

Прем'єр нагадав, що Баку говорить про проблеми в чотирьох селах, а вірменська сторона вказує на проблеми в 31 населеному пункті.

"Баку каже: давайте взаємно звільнимо основні території населених пунктів, а потім почнемо обговорення навколо життєво важливих територій сіл і населених пунктів. Ми ж наполягаємо, що село – це не тільки його адміністративна частина, а й території, необхідні для життя, і обґрунтовуємо нашу позицію", - зауважив Пашинян.

Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб запобігти війні, і саме тому було ухвалено рішення про деталізацію кордонів на цих ділянках.

"Наша політика полягає в тому, що ми не повинні допустити війни, ми не повинні допустити початку війни. І це також є причиною, чому ми вирішили скорегувати кордон Республіки Вірменія в цих районах, і ми робимо це не тільки заради Республіки Вірменія, а й конкретно для сел Воскепар, Кіранц, щоб забезпечити безпеку цих сіл", – резюмував прем’єр-міністр Вірменії.

Нагадаємо, у вересні 2023 року президент Азербайджану заявив про можливість підписання мирної угоди з Вірменією.

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