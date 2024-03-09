Вірменія хоче подати заявку на вступ до Євросоюзу

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

"Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі", - сказав Мірзоян.

Вірменія прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості з традиційним союзником Росією.

За даними видання Hraparak, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів закриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії. Учасники обговорювали питання, пов'язані з початком процесу вступу до ЄС.

Пашинян також назвав терміни подання заявки – Єреван має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.

Нагадаємо, Вірменія ''заморозила'' свою участь в ОДКБ.

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