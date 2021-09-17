Вірменія і Азербайджан зустрінуться в суді: названа причина

Вірменія просить суд притягнути до відповідальності Азербайджан.
Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН, звинувативши Азербайджан в расовій дискримінації вірменів, і просить залучити Баку до відповідальності.
Про це повідомляється в пресрелізі суду, — пише "Інтерфакс".
На думку вірменської сторони, Азербайджан порушив Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, прийняту Генасамблеєю ООН в 1965 році.
Вірменська сторона також стверджує, що, мовляв, у вересні 2020 року Азербайджан знову порушив конвенцію під час збройного конфлікту між країнами.
"Навіть після закінчення бойових дій, після припинення вогню, яке вступило в чинності 10 листопада 2020 року, Азербайджан продовжує брати участь у вбивствах, тортурах та інших знущання з вірменських військовополонених", — йдеться в позові.
Вірменія просить суд притягнути до відповідальності Азербайджан за порушення конвенції, щоб запобігти майбутній шкоді і відшкодувати збиток, який вже було завдано.
У позові наголошується, що дискримінації з боку Азербайджану піддавалися особи вірменського етнічного або національного походження незалежно від їх фактичного громадянства.
Нагадаємо:
- Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року.
- 9 листопада було прийнято угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни з 10 листопада. У Нагірному Карабаху було розгорнуто російський миротворчий контингент.
- У травні між Вірменією і Азербайджаном спалахнуло нове загострення.