Вірменія і Азербайджан зустрінуться в суді: названа причина

Вірменія і Азербайджан зустрінуться в суді: названа причина

Вірменія просить суд притягнути до відповідальності Азербайджан.

Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН, звинувативши Азербайджан в расовій дискримінації вірменів, і просить залучити Баку до відповідальності.

Про це повідомляється в пресрелізі суду, — пише "Інтерфакс".

На думку вірменської сторони, Азербайджан порушив Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, прийняту Генасамблеєю ООН в 1965 році.

Вірменська сторона також стверджує, що, мовляв, у вересні 2020 року Азербайджан знову порушив конвенцію під час збройного конфлікту між країнами.

"Навіть після закінчення бойових дій, після припинення вогню, яке вступило в чинності 10 листопада 2020 року, Азербайджан продовжує брати участь у вбивствах, тортурах та інших знущання з вірменських військовополонених", — йдеться в позові.

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Вірменія просить суд притягнути до відповідальності Азербайджан за порушення конвенції, щоб запобігти майбутній шкоді і відшкодувати збиток, який вже було завдано.

У позові наголошується, що дискримінації з боку Азербайджану піддавалися особи вірменського етнічного або національного походження незалежно від їх фактичного громадянства.

Нагадаємо:

Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року .

. 9 листопада було прийнято угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни з 10 листопада. У Нагірному Карабаху було розгорнуто російський миротворчий контингент.

з 10 листопада. У Нагірному Карабаху було розгорнуто контингент. У травні між Вірменією і Азербайджаном спалахнуло нове загострення.

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