Вірменія офіційно затвердила ратифікацію Римського статуту

Президент Вірменії Вардан Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомили на офіційному сайті президента Вірменії.

"13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про прийняття заяви "Про визнання задньою силою юрисдикції Міжнародний кримінальний суд Республікою Вірменія"на підставі статті 12, частина 3 Статуту", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Слід зауважити, що 3 жовтня вірменський парламент ратифікував Римський статут. Відповідно до нього, країна зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, після ратифікації Римського статуту у Кремлі образилися на Єреван. Речник президента-диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав це рішення "надзвичайно ворожим" щодо Росії. За його словами, Путіну не хотілося "відмовлятися від поїздок до Вірменії" через ухвалене рішення парламенту країни.

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