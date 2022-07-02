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Вірменія та Туреччина погодилися частково відкрити кордон, закритий від 1993 року

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Вірменія та Туреччина погодилися частково відкрити кордон, закритий від 1993 року

Фото: Associated Press

Країни домовилися про наступний крок до нормалізації відносин і відкриють кордон для громадян інших країн.

Міністерство закордонних справ Туреччини оголосило в п’ятницю, що уряди Туреччини та Вірменії погодилися дозволити громадянам інших країн – але ще не власних – перетинати кордон між двома країнами.  

Про це пише DW.

Їхній спільний кордон був закритий від 1993 року, коли Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Єреван та Анкара заявили, що план дозволити громадянам третіх країн перетинати кордон "якнайшвидше" розглядається як наступний крок до остаточної "повної нормалізації" між двома сусідами.

В МЗС Туреччини також заявило, що дві країни також дозволять пряму повітряну торгівлю вантажами між собою якомога швидше.

Цей крок стався після відновлення дипломатичних відносин між Анкарою та Єреваном у грудні минулого року, після чого відбулися переговори між спеціальними представниками двох країн у січні, спрямовані на повне відновлення зв’язків.

Їхні міністри закордонних справ зустрілися в березні вперше за багато років. У п'ятницю у Відні відбувся четвертий раунд переговорів.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році.

Вірменія також історично більше потрапляла в сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв’язки з Туреччиною.

Коротка війна між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році за спірний регіон Нагірний Карабах призвела до загибелі сотень людей.

Однак спроба Туреччини відновити відносини з Вірменією була зроблена в координації з Азербайджаном.

Нагадаємо, внаслідок масових протестів у Вірменії поранень зазнали десятки людей.

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