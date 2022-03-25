Вірменія звинувачує Азербайджан у наступі на Нагірний Карабах та просить допомоги у Путіна

Вірменія звинувачує Азербайджан у наступі на Нагірний Карабах та просить допомоги у Путіна

Азербайджанські підрозділи минулої ночі нібито відкрили вогонь у напрямку постів армії оборони.

Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Вірменії, додавши, що ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою.

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"Очікуємо, що миротворчі сили Російської Федерації вживуть заходів щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських збройних сил, що вторглися, з зони відповідальності російського миротворчого контингенту, що має означати повернення азербайджанських підрозділів на вихідні позиції станом на 23 березня", — наголосили і відомстві.

Нагадаємо, що в “гарячій точці” часів Радянського Союзу, Нагірному Карабасі, 27 вересня 2020 року вкотре поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією.

Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент. В Азербайджані день перемоги у війні з Вірменією за Нагірний Карабах стало офіційним святом.