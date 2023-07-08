Виробництво БпЛА та дослідження космосу: Україна та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння

Україна та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості.

Це відбулося у присутності турецького та українського президентів.

Про це інформує Офіс президент України.

Меморандум про взаєморозуміння підписано між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України й Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки у сфері стратегічних галузей промисловості.

Меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

Документ спрямований на сприяння співпраці у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями України й Туреччини, а також на підтримку впровадження наявних і започаткування нових проєктів у цих сферах.

Серед напрямів співпраці – розвиток потужностей і можливостей виробництва автономних транспортних засобів, зокрема безпілотних літальних апаратів; нарощування виробництва різних типів БпЛА; дослідження й розробки в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн; інше технічне співробітництво, необхідне для розвитку стратегічних галузей промисловості.

«Меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій і галузей промисловості, що мають важливе стратегічне значення», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

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