Виробництво зброї разом з Америкою та новий пакет допомоги від США: головні новини ночі 22 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 22 вересня 2023 року:
- Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні: повний список зброї Читати далі –>
- Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському: є певні домовленості між Україною та США Читати далі –>
- "Є саме те, що потрібно нашим солдатам": Зеленський після зустрічі з Байденом Читати далі –>
- Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем - Зеленський Читати далі –>
- Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ - Зеленський Читати далі –>
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