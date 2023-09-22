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Виробництво зброї разом з Америкою та новий пакет допомоги від США: головні новини ночі 22 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1663
Час на прочитання
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Виробництво зброї разом з Америкою та новий пакет допомоги від США: головні новини ночі 22 вересня 2023 року

США продовжують підтримку України / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 вересня 2023 року:

  • Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні: повний список зброї Читати далі –>
  • Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському: є певні домовленості між Україною та США Читати далі –>
  • "Є саме те, що потрібно нашим солдатам": Зеленський після зустрічі з Байденом Читати далі –>
  • Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем - Зеленський Читати далі –>
  • Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ - Зеленський Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1663
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