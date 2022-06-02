Вирок Гримчаку набув чинності: відбуде 10 років ув'язнення

Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.

Вирок Гримчаку набрав законної сили. Його скеровано для виконання. Колишнього міністра визнали винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря.

Про це повідомили пресслужби СБУ та САП.

До слова, вирок Гримчаку оголосили ще 23 лютого цього року. Суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів за статтями "шахрайство", "підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище".

За даними слідства, Гримчака і брата його дружини Ігор Овдієнко вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень щодо будівництва. У серпні 2019-го СБУ їх упіймала "на гарячому" під час одержання частини коштів - 480 тисяч доларів. Загалом чоловіки вимагали 1,1 млн доларів хабаря від підприємця.

Нагадаємо, детальніше про те, як і за що затримали Юрія Гримчака - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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