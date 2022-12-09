"Виростила Путіна як фігуру": Арестович накинувся з критикою на Меркель

За словами Арестовича, ексканцлерка змушувала Україну "скидати вишиванку і мити нею підлоги Кремля, коли нав'язувала "Мінськ-1" і "Мінськ-2".

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель винна у тому, що Путін закріпився при владі.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

На його думку, саме Меркель "виростила Путіна, як фігуру ".

"Її частка у цьому – не менше 60%. Вона захищала і виправдовувала Путіна у його злочинах. Виштовхувала Україну і Грузію з НАТО. Змушувала "скидати вишиванку і мити нею підлоги Кремля", коли нав'язувала "Мінськ-1" і "Мінськ-2". "Північні потоки" при кому були створені? А саме завдяки ним Путін наважився на війну, адже отримав резервні шляхи постачання газу. Тому те, що переживає зараз Україна, Німеччина і увесь світ – 70% її політичної "творчості", – сказав Арестович.

Радник ОП уточнив, що заповажає Меркель, якщо вона публічно визнає свої помилки і закличе посилити військову допомогу Україні.

"Я її заповажаю, коли вона скаже: "Це я виростила чудовисько (Путіна. – Ред). Я виростила Путіна, я інвестувала в Путіна, я захищала Путіна, я розвалила німецьку армію і спецслужби. Я посадила 55% німецької промисловості на російський газ і тотальну залежність від РФ", – зазначив він.